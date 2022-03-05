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13:25 (мск), источник: © РИА Новости

НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Страны НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины», — сказал он журналистам в субботу.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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