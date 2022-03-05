В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым

В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
«Закон принят и его нужно исполнять, за него проголосовал парламент. Время сейчас нелёгкое, вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано», — сказал Песков журналистам.
Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям принят, и его нужно исполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как россияне могут выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной.