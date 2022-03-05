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16:06 (мск), источник: Ведомости

Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России

Заявления президента Украины Владимира Зеленского указывают на то, что он пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

По словам Лаврова, украинский лидер стремится урегулировать конфликт не путем переговоров, а вовлечения НАТО. «Получается, что он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, Парижа, Берлина, других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт — он все-таки стремится спровоцировать конфликт с участием НАТО, между НАТО и Россией», — подчеркнул глава МИДа (цитата по ТАСС).

Лавров также обратил внимание на высказывания Зеленского с обвинениями альянса в бездействии в ситуации с Украиной. Министр считает, что подобная риторика не добавляет оптимизма в вопросе украинского урегулирования.

Перспективы и третьего раунда, и самих российско-украинских переговоров комментировать сложно. Но не добавляют оптимизма постоянные, я бы сказал, озлобленные заявления господина Зеленского.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Накануне в ходе своего очередного видеообращения Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что альянс «не может остановить боевые действия», которые происходят на Украине. «Если вы не покажете, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, если вы не будете защищать свои союзы, их не станет, мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны», — подчеркивал Зеленский.

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Военная операция на Украине

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

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