16:58 (мск), источник: РБК
В Италии заявили об аресте виллы Соловьева на озере Комо
Итальянские власти заявили, что начали арестовывать имущество «российских олигархов» общим объемом активов в €140 млн.
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Власти Италии арестовали недвижимость, по данным фингвардии страны, принадлежащую бизнесмену, основателю USM Алишеру Усманову и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает La Repubblica. Они попали под санкции ЕС из-за признания Россией ДНР и ЛНР и военной операции на Украине.
Как сообщает La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо стоимостью €8 млн, а также о вилле на Сардинии (по данным издания, она принадлежит Усманову, стоимость — около €16 млн). Об аресте недвижимость Соловьева на Комо также пишет Corriere della Sera.
Накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти начали накладывать аресты на имущество «российских олигархов» в стране общим объемом активов в €140 млн. Он назвал это «единственным способом убедить [президента Владимира Путина] образумиться».
Как написала La Repubblica, в стране конфисковали две яхты: пришвартованную в городе Империя Lady M, которая, по данным итальянской полиции, принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, и яхту Lena бизнесмена Геннадия Тимченко, которая стояла в порту Сан-Ремо. Кроме того, по данным газеты, в Тоскане арестовали виллу Лаццарески, принадлежащую депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Савченко.
РБК обратился за комментарием в Финансовую гвардию Италии, к телеведущему Владимиру Соловьеву. Представители Усманова и Мордашова отказались от комментариев, РБК направил запрос представителю Тимченко.