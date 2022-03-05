Лукашенко считает, что санкции Запада надо потерпеть год

«Вы же видите эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию… Ну что тут скажешь?! Кошки отдыхают… Поэтому любой проект в любом месте России — они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали», — рассказал белорусский президент (цитата по «СБ. Беларусь сегодня»).
«Мы с президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта. Речь идет о строительстве портового хозяйства. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах», — сообщил Лукашенко (цитата по БелТА).
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Партнеры Украины и различные международные организации считают, что Белоруссия также причастна к операции, поэтому некоторые санкции, введенные в отношении России, распространяются на республику. Ограничения затронули многие крупные белорусские компании, такие как «Белоруснефть», «Беларуськалий», «Белавиа», «Гродно Азот».