16:29 (мск), источник: Известия
Путин назвал тяжелым решение о проведении операции по защите Донбасса
Решение о начале спецоперации по защите Донбасса было тяжелым. Такое заявление 5 марта сделал президент России Владимир Путин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений», — сказал он на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Глава государства подчеркнул, что Россия пыталась разрешить конфликт на Украине в мирном русле. Жители Донбасса должны были получить право говорить на русском языке и жить по своим традициям, однако киевские власти решили организовать блокаду.
Российский лидер также указал на то, что Вооруженные силы РФ на Украине сражаются за будущее, так как от страны исходит реальная угроза.
Как убежден президент, потенциальное принятие Украины в НАТО простимулировало бы страну вторгнуться в Крым. Так, в соответствии с документами организации другие члены альянса будут поддерживать Украину в случае военного конфликта.
«Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, он заявил, что у Украины с советских времен есть ядерные компетенции, что не может быть проигнорировано властями РФ.
По словам Путина, позиция Запада на тему ситуации вокруг Украины является театром абсурда. Как отметил российский лидер, власти Украины в последнее время заявляли о нежелании выполнять Минские соглашения.
«Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизора. В интернете. Везде. Публично говорят: “не нравится”, “не будем”. При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят — черное, а на черное говорят белое», — указал глава государства.
Также он подчеркнул, что западные партнеры 8 лет игнорируют жертвы в Донбассе, которые достигают 14 тысяч. Президент отметил, что в регионах России периодически бездомные собаки нападают на людей, после чего животных начинают убивать. Однако жители Донбасса — это не бродячие собаки, подчеркнул Путин.
«Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет», — сказал он.
Ранее в этот день глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».