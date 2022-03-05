16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин: мы не планируем вводить военное положение
Владимир Путин считает, что санкции Запада сравнимы с объявлением войны. Он также назвал тревожной риторику западных политиков, вроде главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности вовлечения НАТО в конфликт. Военное положение, по словам президента, вводится в случае внешней агрессии на территории России, но такого сейчас нет и президент надеется, что и не будет. Владимир Путин отметил, что планов вводить особые режимы, включая военное положение, нет. Также не планируется отправлять на Украину срочников.