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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: мы не планируем вводить военное положение

Владимир Путин считает, что санкции Запада сравнимы с объявлением войны. Он также назвал тревожной риторику западных политиков, вроде главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности вовлечения НАТО в конфликт. Военное положение, по словам президента, вводится в случае внешней агрессии на территории России, но такого сейчас нет и президент надеется, что и не будет. Владимир Путин отметил, что планов вводить особые режимы, включая военное положение, нет. Также не планируется отправлять на Украину срочников.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, у нас такой ситуации нет и надеюсь не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится в случае крупномасштабных внутренних угроз. Режим ЧС вводится регионально на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Мы не планируем вводить никакого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня», — сказал президент на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний. Одна из них попросила президента рассказать, есть ли планы направить на Украину солдат срочной службы или объявить военное положение.

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Военная операция на Украине

Путин отметил, что в операции принимают участие только контрактники и направлять срочников на Украину не планируется. Президент отметил, что сил и средств профессиональной армии вполне достаточно для выполнения поставленных целей. Он также выразил признательность добровольцам, но сказал, что их помощь пока не требуется.

Путин также отметил, что Россия будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях. О такой мере неоднократно просил НАТО президент Украины Владимир Зеленский. НАТО отказалось идти на этот шаг.

Новость дополняется.

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