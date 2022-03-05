Российские войска заняли украинскую военную базу в Херсонской области

«Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», — сказали в ведомстве.
Среди обнаруженных трофеев украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал».
На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн боеприпасов. Часть оружия хранилась на улице, в частности, ракетные снаряды для систем залпового огня, минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.
По данным Минобороны, предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения: морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могли размещаться около 4000 человек.
«В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», — отметили в министерстве.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.