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19:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска заняли украинскую военную базу в Херсонской области

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль украинскую военную базу около села Раденьск Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.

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«Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», — сказали в ведомстве.

Среди обнаруженных трофеев украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал».

На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн боеприпасов. Часть оружия хранилась на улице, в частности, ракетные снаряды для систем залпового огня, минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.

По данным Минобороны, предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения: морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могли размещаться около 4000 человек.

«В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», — отметили в министерстве.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.

Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.

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