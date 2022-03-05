СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта

«Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта. По крайней мере, такое предложение сделал офис президента Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно изданию, в Киеве «ждут реакции россиян».
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй — 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.