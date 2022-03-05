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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава ДНР рассказал о доживающем последние дни украинском режиме

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинский режим доживает последние дни. Он рассказал об этом в субботу, 5 марта, в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Он также назвал происходящее агонией.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими силовиками двух городов в Донбассе — Первомайска и Горловки. Первый населенный пункт был обстрелян ВСУ из крупнокалиберных минометов, на него упало как минимум 16 мин. Второй — снарядами калибра 122 миллиметра.

5 марта Министерство обороны России сообщило, что с 10:00 по Москве объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Волновахи и Мариуполя. Отмечается, что маршруты были согласованы с украинскими властями.

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