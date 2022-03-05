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5 марта, источник: ТАСС

Путин установил дополнительные выплаты при гибели или ранении военных РФ на Украине

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Семьи военных РФ и росгвардейцев, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса или в Сирии, получат дополнительные единовременные выплаты в 5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба Кремля, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кроме того, в случае ранения военнослужащих на Украине и в Сирии им будет выплачено по 3 млн рублей.

Данные единовременные выплаты не повлияют на право получения иных выплат и предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, говорится в указе. Из документа следует, что правительство РФ должно обеспечить финансирование соответствующих расходов. Органам исполнительной власти в трехдневный срок необходимо определить порядок назначения и осуществления выплат.

Единовременные дополнительные выплаты в 5 и 3 млн рублей были анонсированы Путиным 3 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Вместе с тем президент напомнил, что семьям погибших будут перечислены предусмотренные действующим законом страховое обеспечение и единовременные пособия, всего 7 млн 421 тыс. рублей. Кроме того, по словам главы государства, «будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего».

Путин также напомнил, что военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине, в соответствии с законом получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тыс. рублей, в случае же инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию.

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