США рассматривают возможность создания Зеленским «правительства в изгнании»

«Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов», — сказал источник издания.
По его словам, «правительство в изгнании» может быть создано в Польше и руководить силами сопротивления, которым западные страны будут поставлять оружие для борьбы с российскими военнослужащими.
Западные государства, добавил источник, готовятся оказывать помощь и уже «закладывают основу» для признания этой структуры в качестве законных властей Украины. В то же время они с осторожностью относятся к идее открыто выражать поддержку украинскому сопротивлению из-за опасений «втянуть страны — участницы НАТО в прямой конфликт с Россией».
Источник пояснил, что «в глазах Москвы поддержка правительства Зеленского, действующего в Польше», может рассматриваться как нападение со стороны альянса. Однако, отметил он, чиновники «неохотно обсуждают подробные планы» со СМИ, потому что они «основаны на военной победе России».
Как пишет издание, в Госдепартаменте, Пентагоне и других правительственных структурах США рассматривают дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.