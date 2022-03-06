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00:46 (мск), источник: Газета.Ру

США рассматривают возможность создания Зеленским «правительства в изгнании»

Соединенные Штаты рассматривают различные варианты развития событий на Украине, в том числе, что президент страны Владимир Зеленский может создать «правительство в изгнании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Источник: AP 2022

«Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов», — сказал источник издания.

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По его словам, «правительство в изгнании» может быть создано в Польше и руководить силами сопротивления, которым западные страны будут поставлять оружие для борьбы с российскими военнослужащими.

Западные государства, добавил источник, готовятся оказывать помощь и уже «закладывают основу» для признания этой структуры в качестве законных властей Украины. В то же время они с осторожностью относятся к идее открыто выражать поддержку украинскому сопротивлению из-за опасений «втянуть страны — участницы НАТО в прямой конфликт с Россией».

Источник пояснил, что «в глазах Москвы поддержка правительства Зеленского, действующего в Польше», может рассматриваться как нападение со стороны альянса. Однако, отметил он, чиновники «неохотно обсуждают подробные планы» со СМИ, потому что они «основаны на военной победе России».

Как пишет издание, в Госдепартаменте, Пентагоне и других правительственных структурах США рассматривают дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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