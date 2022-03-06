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04:52 (мск), источник: Известия

Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским в субботу, 5 марта, и заверил того, что Вашингтон готов оказать больше помощи украинцам в сфере безопасности и экономики. Об этом сообщили в Белом доме.

Источник: Reuters

«Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования», — заявили в администрации.

Также американский лидер указал на действующие санкционные меры против России за развертывание военной операции на Украине. В частности, он приветствовал решение международных платежных систем Visa и Mastercard приостановить работу на территории РФ.

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Кроме того, Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС и высоко оценил «мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии».

Ранее, 4 марта, Зеленский обсудил пожар на атомной станции с Западными лидерами. Уже тогда, по заявлению Белого дома в Twitter, американский лидер присоединился к «призывам Зеленского к России прекратить военные действия в этом районе».

Днем ранее Джо Байден обратился в конгресс с просьбой одобрить выделение $32,5 млрд на поддержку Украине для борьбы с Россией и COVID-19. Отмечается, что Законодатели должны прийти к соглашению к 11 марта, поскольку мнения о том, что следует включить в крупный пакет финансирования, разошлись.

1 марта Байден заявил, что Штаты посылают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать, а исключительно для защиты союзников по НАТО. Он в очередной раз отметил, что американские военные не будут участвовать в военных действиях.

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26 февраля американский президент поручил выделить Украине $600 млн финансовой помощи, в том числе $350 млн на сферу обороны.

За день до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация проводит консультации с конгрессом Соединенных Штатов по поводу расширения военной и иной помощи Украине. По ее словам, США считают Зеленского важным партнером и поддерживают его, но не комментируют вопросы безопасности.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Власти Украины обвинили РФ в ударе по своей военной инфраструктуре, на всей территории страны было введено военное положение. Также Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и отозвал из посольства своих дипломатов.

До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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