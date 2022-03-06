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07:24 (мск), источник: Известия

Вучич объяснил поддержку антироссийской резолюции в ООН

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что поддержал несколько пунктов резолюции в ООН, осуждающих действия РФ на Украине, потому что был озабочен благополучием Сербии и подвергся давлению со стороны западных стран.

Источник: РИА "Новости"

«В таких ситуациях, когда бушует война, конфликт, когда различны интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях. И люди высказывают свои страсти, они болеют за что-то, как за “Ювентус” и “Фиорентину”, всегда поделятся пополам», — заявил Вучич в интервью для телеканала Kurir.

По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

Если бы мы не проголосовали в ООН так, как проголосовали, сегодня бы мы были без 30−50 фабрик (западных компаний-инвесторов — Ред.), которые так трудились привести в Сербию, и этот поезд [с решениями европейских лидеров о санкциях] бы уже был здесь и нас давил.
Александр Вучич

В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране.

2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести военные подразделения с территории Украины.

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В резолюции также содержится требование прекратить применение силы. Поддержала документ 141 страна, высказались против пять, воздержались 35.

Эксперт по международной проблематике Тед Карпентер Отказ 5 марта осудил отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию в ООН, он назвал это явление тревожным знаком для США. Карпентер обратил внимание на то, что среди воздержавшихся оказались такие ключевые страны Южной и Восточной Азии, как Индия и Китай. Это свидетельствует о хрупкости созданной США коалиции и является тревожным знаком для нее, считает эксперт.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что этот документ, который носит рекомендательный характер, был принят в качестве антироссийской пропаганды.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

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