07:19 (мск), источник: РБК
Минцифры предложило госорганам «переехать» в Telegram и во «ВКонтакте»
«Яндекс, “Ростелеком” и VK уже выразили готовность предоставить свои публичные “облака” для максимального быстрого “переезда” правительственных сайтов.
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Минцифры России предложило госорганам «переехать» в Telegram и «ВКонтакте». Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
По информации министерства, многие сайты сейчас размещаются «на непрофессиональных площадках». «Ведомство предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как Telegram и “ВКонтакте”, — сказано в сообщении.
Как указали в аппарате Чернышенко, «Яндекс, “Ростелеком” и VK уже выразили готовность предоставить свои публичные “облака” для максимального быстрого “переезда” сайтов.
Ранее, 4 марта, Роскомнадзор сообщил о блокировке Facebook в России. Ведомство объяснило, что этот шаг стал ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ. По данным Роскомнадзора, соцсеть «дискриминировала» издания 26 раз с октября 2020 года.
Одним из оснований для блокировки стало ограничение доступа к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру» в Facebook.
В тот же день, на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулятором был ограничен доступ к Twitter. Эта статья позволяет блокировать ресурсы, на которых содержится информация с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также недостоверная общественно значимая информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений и которая может угрожать общественному порядку и безопасности.
4 марта президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах России во время спецопераций. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. После этого некоторые российские СМИ приняли решение приостановить работу, в том числе после блокировки. Редакции объяснили, что при таких ограничениях они не могут объективно освещать ситуацию.
Илья Фурсеев