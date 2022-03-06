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08:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша может отправить Украине «самолеты советской эпохи» в обмен на F-16 от США

США рассматривают возможность отправки Польшей на Украину «самолетов советской эпохи» в обмен на поставку американских F-16, сообщили американские чиновники The Wall Street Journal. По информации газеты, президент Украины Владимир Зеленский во время видеозвонка с членами Конгресса США призвал предоставить стране «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты».

Источник: Reuters

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл спросил у Зеленского, что больше всего необходимо Украине. Он ответил, что нужны истребители, а также попросил установить бесполетную зону над Украиной. Источник газеты сообщил, что Зеленский сказал: «Если вы не можете этого сделать, по крайней мере достаньте мне самолеты».

Представитель Белого дома сообщил WSJ, что Вашингтон работает с Варшавой по этому вопросу и с другими союзниками по НАТО. Газета отмечает, что неизвестно, сколько «самолетов советской эпохи есть у Польши».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине по приказу президента Владимира Путина. Он называл одной из целей операции «демилитаризацию».

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