08:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Польша может отправить Украине «самолеты советской эпохи» в обмен на F-16 от США
США рассматривают возможность отправки Польшей на Украину «самолетов советской эпохи» в обмен на поставку американских F-16, сообщили американские чиновники The Wall Street Journal. По информации газеты, президент Украины Владимир Зеленский во время видеозвонка с членами Конгресса США призвал предоставить стране «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты».