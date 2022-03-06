Источник: Украина вела работы по созданию средств доставки ядерного оружия

«Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия», — сообщил источник.
Он указал, что большинство этих разработок Киев прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами. «В частности, в декабре 2013 года была достигнута договоренность о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны играть украинские ракетно-космические предприятия “Южмашзавод” и КБ “Южное”, ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала, — отметил источник. — Основная цель этого сотрудничества — создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетной дальностью до 1 500 км».
По сведениям источника, украинский «Южмашзавод» также осуществляет разработку мобильного ракетного комплекса наземного базирования «Гром-2» на средства Саудовской Аравии. «В экспортном варианте “Гром-2”, по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1 000 км)», — добавил он.
Источник также подчеркнул, что для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области на Украине эксплуатируется ракетный полигон «Алибей».