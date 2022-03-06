В ДНР сообщили, что гуманитарные коридоры Мариуполя и Волновахи будут открыты с утра

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова будут открыты с утра в воскресенье, сообщил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«С утра опять гуманитарные коридоры снова будут открыты как в Мариуполе, так и Волновахе. Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть данные населенные пункты», — сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.