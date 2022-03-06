10:37 (мск), источник: ТАСС
США рассматривают варианты размещения систем ПВО в странах Балтии
Предложения принимаются с целью их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.
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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. США изучают варианты размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) в Литве, Латвии и Эстонии с целью их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО. Запрос на предварительные предложения от компаний размещен на официальном сайте госзакупок США.
При этом в документе подчеркивается, что предложения принимаются для «проведения маркетингового исследования и определения заинтересованных и обладающих необходимыми ресурсами компаний».
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру. В ответ НАТО наращивает военное присутствие на востоке альянса.