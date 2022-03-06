Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля

«В период с 24 февраля по 3 марта в Молдавию въехали 216 490 граждан Украины. В тот же период территорию Молдавии покинули 138 341 граждан Украины, в Бюро миграции и убежища обратились 1429 украинских гражданина», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.