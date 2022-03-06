Пушилин заявил о продолжении наступательной операции на Мариуполь

«Наступательная операция продолжается. И это является сейчас залогом того, чтобы была возможность сохранить как можно больше гражданского населения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, в настоящий момент кольцо вокруг Мариуполя продолжает сужаться. По отдельным районам и кварталам проходит зачистка националистов подразделениями ДНР. Кроме того, Пушилин рассказал, что по Волновахе также проходит дозачистка.
«К сожалению, упираются нацбаты, разрозненными группами действуют, обстреливают наши подразделения, а также гражданский сектор», — добавил глава ДНР.
Вместе с тем, как уточнил Пушилин, взаимодействие Донецкой народной республики с жителями Мариуполя крайне затруднено, город практически на грани гуманитарной катастрофы.
По его словам, наблюдается отсутствие воды и продуктов питания.
В свою очередь, в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram отметили, что республика эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
Также в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что Народная милиция ДНР ведет успешные наступательные действия на окраинах Мариуполя, взят под контроль жилой квартал Старый Крым. В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.
24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. При этом 6 марта представитель одного из компетентных российских ведомств рассказал, что Украина могла в ближайшее время заполучить собственное ядерное оружие.