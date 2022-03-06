Путин и Эрдоган созвонились для обсуждения Украины

По данным TRT Haber, за разговором последует письменное заявление канцелярии господина Эрдогана.
Ранее Турция получила одобрение западных союзников на то, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Москвой. В ходе сегодняшнего разговора турецкий президент планировал рассказать Владимиру Путину о предложениях по Украине. Как заявила пресс-служба президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимир Зеленский предложил ему организовать встречу с Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Делегации двух стран провели уже два раунда переговоров, они прошли на территории Белоруссии, однако главы государств еще не встречались.