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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Эрдоган созвонились для обсуждения Украины

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщает TRT Haber. Кремль пока не давал информации о переговорах.

Источник: Reuters

По данным TRT Haber, за разговором последует письменное заявление канцелярии господина Эрдогана.

Ранее Турция получила одобрение западных союзников на то, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Москвой. В ходе сегодняшнего разговора турецкий президент планировал рассказать Владимиру Путину о предложениях по Украине. Как заявила пресс-служба президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимир Зеленский предложил ему организовать встречу с Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Делегации двух стран провели уже два раунда переговоров, они прошли на территории Белоруссии, однако главы государств еще не встречались.

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