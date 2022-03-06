14:05 (мск), источник: ТАСС
Санду заявила, что власти Молдавии не видят угроз из Приднестровья
В этом регионе расквартированы российские войска.
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КИШИНЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Молдавские власти не видят угроз со стороны Приднестровья, где расквартированы российские войска. Об этом заявила в субботу президент республики Майя Санду на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и помощь Молдавии в приеме беженцев из этой страны.
«Мы внимательно наблюдаем за Приднестровьем, где расквартированы российские войска. Сейчас нет сигналов, что войска там могут быть вовлечены в военные действия», — сказала Санду.