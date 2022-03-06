Путин в беседе с Эрдоганом разъяснил цели операции по защите Донбасса

Отмечается, что российский лидер указал на действия Вооруженных сил России, которые делают всё для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине, а удары наносят только по военным объектам. Он также подтвердил готовность России к диалогу с Киевом и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта. При этом выражена надежда на то, что представители Украины на переговорах проявят более конструктивный подход.
Президент подчеркнул, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком.
Вместе с тем Путин обратил внимание турецкого коллеги на бесперспективность любых попыток украинских властей затянуть переговорный процесс. Также он отметил готовность России оказать содействие в безопасной эвакуации турецких граждан с Украины.
Эрдоган же дал критическую оценку оголтелой кампании Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей, добавили в Кремле.
В свою очередь в канцелярии Эрдогана сообщили о том, что президент Турции поставил Путина в известность о готовности Анкары продолжить усилия для проведения всесторонних переговоров и достижения результатов по Украине.
Президенты констатировали важность поддержания дальнейших контактов, в том числе по линии дипломатических и военных ведомств двух стран.
Разговор состоялся ранее 6 марта. Согласно данным турецких журналистов, беседа длилась около часа.