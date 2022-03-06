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14:56 (мск), источник: Известия

Путин в беседе с Эрдоганом разъяснил цели операции по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал его о специальной операции по защите Донбасса и разъяснил поставленные цели и задачи. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.

Источник: Reuters

Отмечается, что российский лидер указал на действия Вооруженных сил России, которые делают всё для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине, а удары наносят только по военным объектам. Он также подтвердил готовность России к диалогу с Киевом и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта. При этом выражена надежда на то, что представители Украины на переговорах проявят более конструктивный подход.

Президент подчеркнул, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком.

Вместе с тем Путин обратил внимание турецкого коллеги на бесперспективность любых попыток украинских властей затянуть переговорный процесс. Также он отметил готовность России оказать содействие в безопасной эвакуации турецких граждан с Украины.

Эрдоган же дал критическую оценку оголтелой кампании Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей, добавили в Кремле.

В свою очередь в канцелярии Эрдогана сообщили о том, что президент Турции поставил Путина в известность о готовности Анкары продолжить усилия для проведения всесторонних переговоров и достижения результатов по Украине.

Президенты констатировали важность поддержания дальнейших контактов, в том числе по линии дипломатических и военных ведомств двух стран.

Разговор состоялся ранее 6 марта. Согласно данным турецких журналистов, беседа длилась около часа.

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