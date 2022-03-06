15:58 (мск), источник: ТАСС
Захарова заявила, что посольства России последние месяцы живут практически в блокаде
Дипмиссии подвергаются сетевым атакам, отметила официальный представитель МИД РФ.
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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские посольства последние несколько месяцев подвергаются сетевым атакам и живут практически как в блокаде. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Подробности приходили все эти годы, последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде. Дело в том, что это блокада не условная, она не виртуальная, она самая настоящая. Еще раз повторю, это началось не один-два дня назад, не неделю назад, это все нагнеталось все эти годы», — сказала она.
Захарова отметила, что посольства на регулярной основе подвергаются хакерским атакам. «Это даже не кибермошенники или киберпреступники. Это настоящие кибертеррористы. Угрозы жизни, расправы над близкими стали реальностью для наших загранучреждений и наших дипломатов как на Украине, так и в других странах, где есть вот такие прокиевские режимные активисты, настоящим кошмаром на протяжении уже нескольких лет», — добавила она.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что детям, женщинам, сотрудникам, соотечественникам и активистам в сфере культуры и истории приходят «рассылки конвертов с непонятными веществами и угрозы». «Их запугивали экстремисты, избивали, приходили домой, отправляли соответствующие письма», — указала дипломат.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Ранее Захарова сообщала, что в последнее время российское внешнеполитическое ведомство, а также посольства РФ за рубежом сталкиваются с беспрецедентными кибератаками.