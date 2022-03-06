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16:40 (мск), источник: © РИА Новости

В штабе «Правого сектора»* нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. В штабе «Правого сектора»* обнаружили ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, это прямое доказательство того, что альянс помогал националистам на Украине.

Пушилин также заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года.

«По данным нашей разведки и показаниям пленных наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым», — сказал он на пресс-конференции.

Глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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