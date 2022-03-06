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17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Путин рассказал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме — все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевский режим предпринял попытку «чудовищной провокации». Около двух часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены.

Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ. Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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