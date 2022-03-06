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17:57 (мск), источник: ТАСС

США ждут, чтобы Китай высказался по ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США заявил, что «голос Китая очень важен» и выразил надежду, что КНР сделает заявление по Украине.

Источник: AFP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что с учетом позиции Китая по вопросу суверенитета государств республика выскажется по ситуации вокруг Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

«Мы ожидаем, что с учетом того, что Китай говорил ранее, они выскажутся и сделают так, чтобы их голос был услышан», — сказал он.

Блинкен заявил, что «голос Китая очень важен» и выразил надежду, что КНР сделает заявление по Украине. Также он сообщил, что США также активно обсуждают с Польшей возможные поставки Варшавой самолетов Украине.

«Мы в настоящее время взаимодействуем с Польшей, чтобы выяснить, можем ли мы восполнить что-либо из того, что они предоставят украинцам. Мы очень поддерживаем предоставление украинцам самолетов, на которых они умеют летать — МиГ, Су, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. — Мы также хотим понять, можем ли мы быть полезны <…> в плане того, чтобы при предоставлении ими чего-либо украинцам что-то поступило им, чтобы заполнить пробелы в безопасности, которые могут появиться. Мы активно обсуждаем это». Газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

В ходе телефонного разговора с Блинкеном в субботу глава МИД, член Госсовета КНР Ван И выразил надежду на скорейшую остановку боевых действий на Украине и предотвращение гуманитарного кризиса. Он добавил, что правительство Китая выступает против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и попыток подлить масла в огонь и отметил, что окончательное урегулирование кризиса на Украине возможно только путем переговоров и Китай будет принимать меры для разрядки ситуации и поддержания политического процесса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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