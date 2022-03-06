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18:54 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Документы, полученные российской стороной от сотрудников украинских биолабораторий, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — сказал Конашенков.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.

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