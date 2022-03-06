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22:12 (мск), источник: РБК

В Минобороны обвинили Украину в препятствовании эвакуации из Мариуполя

По данным ведомства, Украина не сформировала в Мариуполе гуманитарных колонн, о чем удалось договориться на переговорах в Белоруссии. Кроме того, местные власти дезинформируют жителей о переносе эвакуации, заявили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Украинская сторона не сформировала гуманитарных колонн для эвакуации мирных граждан из Мариуполя, следует из сообщения Межведомственного координационного штаба Минобороны по гуманитарному реагированию на Украине, поступившего в РБК.

«По результатам объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, нами установлено, что в Мариуполе формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, украинские власти «дезинформируют жителей Мариуполя о переносе эвакуации, по причине якобы несоблюдения российской стороной обещанных „режимов тишины“».

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией по поводу хода военной операции, который прошел 3 марта, обе стороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, стороны также договорились о возможном прекращении огня в тех местах, где будут гуманитарные коридоры, на время проведения эвакуации.

В тот же день российское Минобороны сообщило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, отметив, что Россия создала все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины. По данным ведомства, в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы «десятки тысяч жителей», которых «не выпускают в безопасные места».

5 марта российская сторона объявила режим тишины для выхода людей из Мариуполя и Волновахи. Как передавал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, 6 марта гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя должны были вновь открыться.

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