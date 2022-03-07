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03:01 (мск), источник: ТАСС

Премьер Пакистана раскритиковал ЕС за его просьбу осудить Россию

ИСЛАМАБАД, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан резко раскритиковал ЕС за то, что он попросил Исламабад проголосовать на Генассамблее ООН за принятие резолюции, осуждающей действия России на Украине. Об этом в воскресенье сообщила пакистанская газета Dawn.

Источник: AP 2022

По его словам, ранее послы стран ЕС направили письмо представителям Пакистана с просьбой проголосовать против России на Генассамблее. «Мы вам рабы что ли, чтобы делать то, что вы скажете? А когда Индия нарушила закон в оккупированном Кашмире, кто-то из вас остановил с ней торговлю или разорвал отношения с ней?», — сказал он.

Хан также поинтересовался, получила ли Индия такое же письмо перед голосованием в ООН.

«Мы имеем дружеские связи с США, Россией, Китаем и Европой. Мы не примкнем к какому-либо лагерю, поскольку соблюдаем нейтралитет. Мы постараемся сотрудничать со сторонами, чтобы попытаться добиться окончания войны», — сказал Хан.

Генеральная ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла 2 марта резолюцию с осуждением операции России на Украине. За документ проголосовали представители 141 страны, против — пять, воздержались — 35. Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции — США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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