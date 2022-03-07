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00:43 (мск), источник: ТАСС

Зеленский присвоил звание города-героя шести украинским городам

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении звания «город-герой» шести городам страны.

Источник: AP 2022

«Я решил наградить специальным званием <…>. Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — сказал он в видеообращении, опубликованном в воскресенье вечером.

Кроме того, Зеленский наградил орденами ряд местных руководителей.

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