00:43 (мск), источник: ТАСС
Зеленский присвоил звание города-героя шести украинским городам
КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении звания «город-герой» шести городам страны.
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«Я решил наградить специальным званием <…>. Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — сказал он в видеообращении, опубликованном в воскресенье вечером.
Кроме того, Зеленский наградил орденами ряд местных руководителей.