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03:10 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы России в нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«СБУ совместно с боевиками батальона “Азов” готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте, — говорится в сообщении. — СБУ и боевики батальона “Азов” планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке».

В Минобороны отметили, что «6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы».

Ранее российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции на Украине взяли под контроль Запорожскую и Чернобыльскую атомные электростанции. Это было сделано, чтобы «исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями», сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Комментируя упомянутое президентом Франции предложение гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ — Россия — Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране, сообщили в Кремле.

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