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02:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания призвала приостановить доступ России к Интерполу

Глава МВД Великобритании Прити Пател попросила Интерпол приостановить доступ России к системам организации. Ранее Лондон поддержал призыв Киева по исключению Москвы из Интерпола.

Источник: Reuters

«Наряду с партнерами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с призывом к Интерполу и его исполнительному комитету принять на этой неделе… решение о немедленной приостановке доступа России к его системам», — написала Пател в Twitter.

По ее мнению, действия России являются «прямой угрозой» для безопасности людей и для международного сотрудничества правоохранительных органов.

Украина после начала военной операции России предложила приостановить ее членство в Интерполе. Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что исключение принесет только вред, поскольку международную борьбу с преступностью никто не отменял.

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