Великобритания призвала приостановить доступ России к Интерполу

«Наряду с партнерами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с призывом к Интерполу и его исполнительному комитету принять на этой неделе… решение о немедленной приостановке доступа России к его системам», — написала Пател в Twitter.
По ее мнению, действия России являются «прямой угрозой» для безопасности людей и для международного сотрудничества правоохранительных органов.
Украина после начала военной операции России предложила приостановить ее членство в Интерполе. Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что исключение принесет только вред, поскольку международную борьбу с преступностью никто не отменял.