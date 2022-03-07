Объявленные персонами нон грата 12 дипломатов РФ при ООН покинули США

12 сотрудникам постпредства РФ американские власти 28 февраля предписали покинуть страну до 7 марта.
Российская сторона расценила действия США как недружественный шаг, являющийся очередным примером злоупотребления положением страны пребывания ООН. В МИД РФ подчеркнули, что шаги американских властей являются преднамеренной и циничной эскалацией в двусторонних отношениях. Кроме того, стало известно, что США выдворяют последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций ООН, при этом не выдавая визы другим кандидатам от российского Минобороны.
В Москве заявили, что ответят на высылку российских дипломатов.