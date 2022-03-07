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03:53 (мск), источник: ТАСС

Объявленные персонами нон грата 12 дипломатов РФ при ООН покинули США

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты при ООН, объявленные США персонами нон грата, вылетели в воскресенье в Москву. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

Источник: AP 2022

12 сотрудникам постпредства РФ американские власти 28 февраля предписали покинуть страну до 7 марта.

Российская сторона расценила действия США как недружественный шаг, являющийся очередным примером злоупотребления положением страны пребывания ООН. В МИД РФ подчеркнули, что шаги американских властей являются преднамеренной и циничной эскалацией в двусторонних отношениях. Кроме того, стало известно, что США выдворяют последнего российского офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций ООН, при этом не выдавая визы другим кандидатам от российского Минобороны.

В Москве заявили, что ответят на высылку российских дипломатов.

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