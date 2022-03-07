06:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Южная Корея вводит санкции против ЦБ России
Южная Корея прекратит все транзакции с Центробанком России, сообщило министерство иностранных дел. Решение принято в ответ на военную операцию на Украине.
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Южная Корея объявит более подробную информацию по новым санкциям после консультаций в правительстве. Сеул сообщит о решении США и другим странам, которые ввели санкции против России. Ранее Южная Корея ввела санкции против семи российских банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели антироссийские санкции. Они затронули ЦБ, банки, бизнесменов, чиновников и компании из разных сфер.