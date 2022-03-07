08:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Минобороны России объявит с 10:00 режим тишины и откроет гуманитарные коридоры из ряда городов Украины
Российские военные сегодня с 10:00 мск объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что эти меры приняты по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, озвученной Владимиру Путину. Контроль за эвакуацией будут вести с беспилотников, чтобы не допустить ее срыва.