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08:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны России объявит с 10:00 режим тишины и откроет гуманитарные коридоры из ряда городов Украины

Российские военные сегодня с 10:00 мск объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что эти меры приняты по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, озвученной Владимиру Путину. Контроль за эвакуацией будут вести с беспилотников, чтобы не допустить ее срыва.

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны отметили, что довели информацию о создании гуманитарных коридоров на Украине до профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.

Российская сторона потребовала от Украины «неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров».

«На период открытия гуманитарных коридоров вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны», — говорится в пресс-релизе министерства.

Гуманитарные коридоры откроют по нескольким направлениям:

  • из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень, Гомель;
  • из Мариуполя: маршрут № 1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону; маршрут № 2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;
  • из Харькова — Харьков, Нехотеевка, Белгород;
  • из Сум: маршрут № 1 — Сумы, Суджа, Белгород; маршрут № 2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из Киева возможна эвакуация авиационным транспортом в Россию. Из остальных городов предполагается доставка авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Новость дополняется.

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