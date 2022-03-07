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09:24 (мск), источник: Известия

В МИДе выразили разочарование решением Берлина поставлять оружие Киеву

Москва разочарована решением Берлина поставлять оружие Киеву. Об этом 7 марта заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Источник: РИА "Новости"

«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Поставленное на Украину оружие может попасть в руки мародеров и террористов, подчеркнул Тяпкин.

5 марта российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

За день до этого в минобороны ФРГ сказали, что Германия подготовила новую партию оружия для поставок на Украину. 26 февраля сообщалось, что в Киев отправят 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ. До этого власти страны не разрешали поставлять оружие немецкого производства украинским военным.

1 марта глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком. По данным Киева, 19 стран направляют вооружение украинской стороне.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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