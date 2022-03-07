10:26 (мск), источник: ТАСС
Ван И заявил, что Китай приложит активные усилия для урегулирования конфликта на Украине
Министр иностранных дел КНР выразил надежду, что РФ и Украина добьются прогресса в третьем раунде переговоров.
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ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайские власти будут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерены прилагать для этого активные усилия. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.
«Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации на Украине», — подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в ходе двух сессий высшего консультативного и законодательного органов страны.
По словам главы МИД, Пекин считает крайне необходимым, чтобы в ходе конфликта была обеспечена безопасность иностранных граждан. «Мы полагаем, что в сложившейся ситуации нельзя подливать масло в огонь», — сказал он.
Ван И также отметил, что в условиях усиливающейся эскалации напряженности крайне важно действовать с учетом положений Устава ООН. «Мы надеемся, что скоро начнется третий раунд российско-украинских переговоров, на которых будет достигнут очередной прогресс», — добавил он.
Отношения РФ и КНР
Отношения России и Китая характеризуются своей независимостью от негативного влияния третьих сторон, заявил Ван И.
«Намерен подчеркнуть, что российско-китайские отношения важны своей независимостью. Они базируются на принципах неприсоединения к альянсам и неконфронтации, а также характеризуются тем, что они не направлены против третьих сторон. Мы убеждены, что наши отношения свободны от внешнего вмешательства или разногласий, спровоцированных какой-либо третьей страной», — указал он.
Он отметил, что эти принципы стали результатом тех уроков, которые страны извлекли из истории своих отношений. Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай и Россия выступают против ментальности холодной войны на международной арене, а также противостояния на основе идеологии.