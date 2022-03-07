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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Пасечник сообщил об освобождении большей части ЛНР

Большая часть Луганской народной республики (ЛНР) освобождена, остальная территория взята в кольцо. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, армия ЛНР взяла под контроль практически все населенные пункты. В настоящее время вооруженные силы окружают Северодонецк, рубеж на Лисичанск. «Они практически взяты в кольцо», — отметил Пасечник.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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