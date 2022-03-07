12:02 (мск), источник: Известия
Киев отказался от открытия предложенных РФ гумкоридоров
Киев отказывается от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук 7 марта.
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«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров», — сказала она. Верещук призвала российскую сторону согласиться на открытие гуманитарных коридоров с выездом жителей на территорию Украины.
«Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — подчеркнула она.
Также она призвала президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Бориса Джонсона и лидера США Джо Байдена помочь открыть «реальные» гумкоридоры.
Ранее в этот день стало известно, что Вооруженные силы РФ объявят «режим тишины» с 10:00 мск для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину, высказанной в ходе телефонных переговоров.
Так, из Киева через ряд населенных пунктов можно добраться до Гомеля, из Мариуполя — до Ростова-на-Дону или Запорожья, из Харькова — до Белгорода, из Сум — также до Белгорода либо Полтавы. Детальная информация об этом заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.
В ответ глава минобороны Украины Алексей Резников заверил, что Киев примет все меры для открытия гумкоридора в Мариуполе.
Накануне из этого города удалось эвакуировать более 300 человек. При этом в момент выхода гражданских через гумкоридор украинские националисты расстреляли колонну мирных жителей. В результате погибли два человека.