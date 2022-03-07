12:14 (мск), источник: Известия
Делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Киевом
Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
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«Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной», — передает издание в Telegram.
Россия и Украина уже провели два этапа переговоров — 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и 3 марта в Беловежской Пуще. В результате сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с иностранными журналистами предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Однако днем позже один из членов украинской делегации заявил, что Киев не направлял Москве официальных обращений о прямом диалоге с президентом РФ.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости вести переговоры с Киевом «в тишине» и не придавать их огласке.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.