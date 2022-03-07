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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или притворяясь иностранцами, за возможность выезда предлагают крупные взятки, сообщает пресс-служба МВД страны.

Источник: AFP 2022

«Пограничники снова не пропустили мужчин-уклонистов — прятались в багажниках авто, поезде и притворялись иностранцами», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фиксируются факты дачи крупных взяток за пропуск при выезде за границу.

«Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины», — подчеркнули ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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