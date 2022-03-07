Зеленский призвал Европу отказаться от российской нефти

Господин Зеленский заявил, что если Россия продолжит «вторжение» на Украину, то необходимо принять новый пакет санкций. Эти шаги, по его словам, будут направлены «против войны, ради мира».
«Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго… Бойкот импорта в Россию», — предложил украинский президент (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Владимир Путин объявил об операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели жесткие антироссийские санкции, затронувшие крупные компании и банки. США не исключали запрета на импорт российских нефти и газа. Для этого американские власти готовы попросить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Евросоюз говорил, что переживет остаток зимы в случае прекращения поставок газа из РФ. Кремль считает, что планы США ограничить использование российской нефти будут иметь последствия.