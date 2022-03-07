14:00 (мск), источник: ТАСС
Блинкен признал, что Россия обладает не сравнимой с Украиной мощью
Госсекретарь США заявил, что силы стран непропорциональны.
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ВИЛЬНЮС, 7 марта. /ТАСС/. Россия обладает мощью, не сравнимой по масштабу с возможностями Украины. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
«Правда в том, что силы России и Украины непропорциональны», — отметил он.
Соединенные Штаты совместно со странами НАТО на регулярной основе пересматривают свою оборонную стратегию, добавил он.
«Мы постоянно пересматриваем в рамках НАТО нашу оборонительную позицию, в том числе изучаем вопросы развертывания сил, размещения сил на постоянной основе», — отметил он.