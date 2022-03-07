13:37 (мск), источник: ТАСС
В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла Горловку из «Градов»
С украинской стороны выпущено 40 ракет.
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ДОНЕЦК, 7 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по территории Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны Вооруженных сил Украины в 12:25 зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Новгородское района населенного пункта Горловка. [Применена] РСЗО БМ-21», — сообщили в представительстве.
Уточняется, что с украинской стороны выпущено 40 ракет.