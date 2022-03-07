13:52 (мск), источник: ТАСС
Кабмин утвердил перечень недружественных России стран и территорий
В перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания и другие.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Как сообщила в понедельник пресс-служба кабмина, подписано соответствующее распоряжение.
В перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Ранее упомянутые страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Как отметили в кабмине, согласно этому указу, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. «Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет “С” на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа», — говорится в сообщении. Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).