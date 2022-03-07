Песков: Москва назвала Киеву условия для остановки операции ВС РФ на Украине

По его словам, операция может завершиться «в любой момент» в том случае, если украинские власти выполнят условия российской стороны.
Представитель Кремля, подчеркнул, что Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок». Кроме того, она должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим… Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», — сказал Песков.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.