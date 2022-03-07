На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
15:25 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: Москва назвала Киеву условия для остановки операции ВС РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва назвала Киеву условия для остановки специальной операции российских вооруженных сил на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: AP 2022

По его словам, операция может завершиться «в любой момент» в том случае, если украинские власти выполнят условия российской стороны.

Представитель Кремля, подчеркнул, что Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок». Кроме того, она должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим… Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», — сказал Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Справка
Россия признала независимость ДНР и ЛНРКак страна отреагировала на решение Путина и что будет дальше?
 В офисе Зеленского объяснили, на какие уступки не пойдет глава Украины
Зеленский заявил, что в НАТО сознательно приняли решение не закрывать небо над Украиной
Военная операция на Украине
Киев отказался от предложенных РФ гумкоридоров
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове
Путин сообщил Макрону о готовности России к продолжению диалога с Украиной
Путин в беседе с Эрдоганом разъяснил цели операции по защите Донбасса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь