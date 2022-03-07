Венгрия разрешила размещать войска НАТО на своей территории

При этом также подписан указ, запрещающий поставлять оружие Украине с территории страны. Господин Орбан рассказал, что это решение было принято на заседании оперштаба национальной безопасности сегодня, 7 марта.
«Мы оценили ситуацию, опубликован указ, который дает понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины», — сообщил господин Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада в ответ ввели антироссийские санкции, а также нарастили поставки вооружений Киеву. Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать санкции Европы, но продолжит энергетическое сотрудничество с РФ. В венгерском МИДе также говорили, что хотят сохранить сотрудничество с Россией по поставкам газа.