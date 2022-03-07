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16:45 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Источник: AFP 2022

По словам Кириллова, деятельность биологических лабораторий на Украине и реализуемая США программа «реформирования» украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями.

«При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями», — заявил Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

По словам начальника войск РХБЗ, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. «Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита», — подчеркнул он.

Из Украины в США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, относящихся к славянскому этносу, сообщил он.

На территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является управление Минобороны США, заявил Кириллов.

На Украине экстренно сворачивают биологические программы, Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, сказал он.

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